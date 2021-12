Covid-19: nuove misure di sicurezza dal 23 dicembre

Roma, 24 dic 2021 – Dall’Associazione Sindacale Professionisti Militari. Queste sono le nuove misure di sicurezza dal 23 dicembre 2021, varate dal Governo.

Obbligo Mascherine

Fino al 31 gennaio sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’aperto anche in zona bianca.

Fino al 31 marzo sarà obbligatorio l’utilizzo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche in TPL.

Durata del green pass

Dal 1 febbraio la validità del green sarà ridotta da 9 a 6 mesi.

Anticipo somministrazione dose booster

Dal 1 febbraio sarà consentita la somministrazione della dose booster a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario dopo un intervallo minimo di 4 mesi e la somministrazione della dose booster verrà estesa anche alla fascia di età 12-18.

Accesso presso Ristoranti, bar e feste all'aperto…

