USMIA: AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Roma, 24 dic 2021 – USMIA augura Buon Natale e Felice Anno nuovo ai militari e alle rispettive famiglie.

Un pensiero particolare va a coloro che trascorreranno le festività, lontano dai proprio cari, presso i Reparti e le Unità operative impegnate nei vati Teatri all’estero, per mare, nelle caserme, nelle centrali operative, negli aeroporti, presso le Capitanerie di Porto assicurando il soccorso alle vite umane in mare, per le strade, nelle caserme e nelle stazioni dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini. La lettera di Auguri USMIA continua qui >>>



