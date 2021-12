Covid, morto l’ex senatore No Vax Bartolomeo Pepe

Roma, 24 dic 2021 – Da IlFattoquotidiano.it – Secondo quanto riporta Il Mattino, il politico campano, 59 anni, è rimasto contagiato nei giorni scorsi e col peggiorare delle sue situazioni di salute era stato intubato nella terapia intensiva dell’ospedale partenopeo in “una situazione molto critica”, da monitorare e tenere sotto controllo, come avevano spiegato i medici che lo stavano assistendo.

Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, è morto nella serata di giovedì a causa della polmonite interstiziale acuta causata dal coronavirus. L’ex membro del Parlamento era stato ricoverato per Covid sabato 18 dicembre all’ospedale Cutugno di Napoli e le sue condizioni erano parse da subito critiche. Secondo quanto riporta Il Mattino, il politico campano, 59 anni, è rimasto contagiato nei giorni scorsi e col peggiorare delle sue situazioni di salute era stato intubato nella terapia intensiva dell’ospedale partenopeo in “una situazione molto critica“, da monitorare e tenere sotto controllo, come avevano spiegato i medici che lo stavano assistendo. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.