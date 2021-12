CONTRATTO: per qualcuno degli operativi dovrebbe essere piu’ buono,  per gli altri logistici sara’ meno buono. Difesa e sicurezza, firmato il contratto per il triennio 2019-2021

Roma, 25 dic 2021- LO STATO DELL’ARTE SUL NUOVO CONTRATTO VISTO CON GLI OCCHI DELLA REDAZIONE. INNANZITUTTO RIVOLGIAMO A TUTTI UN AUGURIO PER UN FELICE E SERENO SANTO NATALE. Mentre sul contratto vanno fatte due semplici considerazioni:

– la prima considerazione: che il contratto e’ abbastanza deludente, lo si puo’ accettare e capire solo se inserito nell’attuale contesto economico-debitorio, di difficolta’ sociale del Paese, e di emergenza pandemica da covid-19.

– la seconda considerazione: che non c’e’ molto da gioire per un contratto che porta mediamente 80 euro nette in busta paga e non per tutti (scalando poi il gia’ percepito acconto della vacanza contrattuale, ovvio!), dopo tre anni dalla scadenza, dopo 10 anni di blocchi stipendiali e altri automatismi economici persi sempre negli ultimi 10 anni, e dopo che questi contratti sono passati da un rinnovo biennale ad un rinnovo piu’ penalizzante che e’ l’attuale triennale.

Sorridono forse un po’ meglio i super operativi ma per i logistici e’ stata una disfatta. Uno senza l’altro (operativi-logistici e viceversa) da soli non funzionano e non rendono le forze operative (acquisti dal commercio per i rifornimenti e mantenimenti di mezzi, materiali, ricambi e armi, sanita’, manutenzioni/riparazioni, spedizioni e trasporti, commissariato, scuole, ecc.ecc.).



Quindi è meglio per tutti tacere o tenere un profilo il piu’ basso basso che esaltarne le virtu’ che non ci sono, o altre forme trionfalistiche. Osceno poi riconoscere un solo euro lordo in piu’ al mese per le qualifiche dei gradi apicali. Era meglio non dare nulla e spalmare questi soldi sullo stipendio di tutti. La parte normativa ha qualche nuova forma di novita’ ma solo per chi vive una situazione di disagio ecc.. Per gli altri nulla di cosi’ accattivante.

Parte ora l’iter procedurale che porterà al recepimento dell’intesa siglata l’altro giorno in un decreto del Presidente della Repubblica, per permettere al personale interessato di fruire dei riconoscimenti retributivi nei primi mesi del 2022.

Dette queste cose, si suggerisce di leggere il comunicato uscito sul portale della Difesa.it



Difesa e sicurezza, firmato il contratto per il triennio 2019-2021.

Siglata l’ipotesi di accordo di lavoro per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 addetti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze armate. IL COMUNICATO CONTINUA QUI >>>

.