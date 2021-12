Nave da guerra statunitense bloccata in porto dopo un’epidemia di COVID-19, equipaggio immunizzato al 100%

Roma, 26 dic 2021 – Una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti ha sospeso il suo dispiegamento in Sud America a causa di un’epidemia di Covid tra il suo equipaggio “immunizzato al 100%”, ha annunciato la Marina alla vigilia di Natale. La USS Milwaukee, una nave da combattimento litorale, si trova in porto presso la stazione navale di Guantanamo Bay, dove si era fermata per una visita programmata al porto. Ha iniziato il suo dispiegamento da Mayport, in Florida, il 14 dicembre e si stava dirigendo nella regione del Comando meridionale degli Stati Uniti, ha riferito l’AP.

“Uss Milwaukee (LCS 5), una nave da combattimento litorale variante Freedom, rimane in porto mentre alcuni marinai risultano positivi al COVID-19”, ha scritto la 4a flotta degli Stati Uniti in una nota.

“L’equipaggio è immunizzato al 100% e tutti i marinai positivi al COVID-19 sono isolati a bordo e lontano dagli altri membri dell’equipaggio. Una parte delle persone infette ha mostrato sintomi lievi. Il vaccino continua a dimostrare efficacia contro le malattie gravi”.

Era partita il 14 dicembre da Mayport, in Florida, e si stava dirigendo nell’area di operazioni della 4a flotta degli Stati Uniti per supportare la missione della Joint Interagency Task Force South, che include missioni antiterrorismo al traffico illecito di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale.

La dichiarazione della 4a flotta degli Stati Uniti non ha quantificato il numero di persone infette, né quanti di loro presentano sintomi lievi.

La variante specifica COVID-19 deve ancora essere determinata. La nave sta seguendo le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per il tracciamento dei contatti e i test.

I casi di COVID-19 sono recentemente aumentati drasticamente negli Stati Uniti a causa della diffusione della variante contagiosa omicron.

All’inizio del 2020, una nave da guerra della Marina separata, la portaerei USS Theodore Roosevelt che operava nella regione del Pacifico, è stata messa in quarantena per circa 10 settimane a Guam a causa di un’epidemia di COVID-19. Circa 1.000 dei 4.800 marinai sulla erano stati infettati e un marinaio di 41 anni è morto di COVID-19.

Più del 98% di tutti i marinai in servizio attivo sono stati completamente vaccinati, secondo gli ultimi dati della Marina. <<<FONTE>>>