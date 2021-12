CALCOLO ARRETRATI ECONOMICI PERSONALE MILITARE FF.AA. DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21

Roma, 28 dic 2021 – Pubblichiamo di seguito una tabella sintetica sugli importi lordi da percepire per il triennio contrattuale 2019/2021, relativa al solo personale militare in servizio delle Forze Armate. Il periodo del calcolo va dal 1-1-2019 a tutto il 31-12-2021. Per il personale in pensione, cessato nel periodo di vigenza del contratto, il calcolo va effettuato (personalmente) fino alla data dell’ultimo giorno di servizio.

