MILLEPROROGHE, USIF: “COSA FA IL GOVERNO? DOPO IL DANNO LA BEFFA?”

Roma, 28 dic 2021 – COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI.



“Dopo il danno arrivato con il rinnovo del contratto, per le Forze di Polizia c’è anche la beffa. Nel decreto Milleproroghe, il Governo ha pensato bene di prorogare il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della Rappresentanza militare (COCER), in scadenza a luglio 2022, nonché dei Consigli centrali, Intermedi e di Base dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio, fino al 31 dicembre 2022. IL COMUNICATO STAMPA COMPLETO CONTINUA SUL PORTALE WEB DELL’USIF, CLICCA QUI >>>

