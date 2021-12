CONCORSI INTERNI PER GRADUATI E MARESCIALLI FORZE ARMATE e rideterminazione ripartizione a favore volontari ferma prefisata

Roma, 29 dic 2021 – Questi i concorsi attivi e resi noti in questi giorni dalla Difesa:

Decreto ministeriale 22 dicembre 2021

Rideterminazione della ripartizione in misura percentuale, dei posti disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, per gli anni 2021 e 2022, a favore dei volontari in ferma prefissata.

Decreto Dirigenziale 24 dicembre 2021 Nr_0549921

Concorsi interni straordinari, per titoli, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi 16 Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi dell’articolo 2197-ter 1, comma 3-bis, del C.O.M.

Decreto Interdirigenziale 24 dicembre 2021 Nr_0550003

Concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento dei 666 Sergenti delle Forze Armate.

Decreto Interdirigenziale 24 dicembre 2021 Nr_0550004

Concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento dei 200 Marescialli delle Forze Armate.

Decreto Dirigenziale 24 dicembre 2021 Nr_0549924

Concorso interno, per titoli ed esami, a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.