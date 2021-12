Concorsi interni per il reclutamento dei 666 Sergenti nell’Esercito, Marina e Aeronautica

Roma, 29 dic 2021 – Sono indetti i seguenti concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento dei 666 Sergenti delle Forze Armate, così ripartiti:

a) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 167 Sergenti dell’Esercito italiano, per l’anno 2021;

b) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 167 Sergenti dell’Esercito italiano, per l’anno 2022;

c) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di un totale di 83 Sergenti nella Marina militare, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto, per l’anno 2021;

d) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di un totale di 83 Sergenti nella Marina militare, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto, per l’anno 2022;

e) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 83 Sergenti dell’Aeronautica militare per l’anno 2021;

f) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 83 Sergenti dell’Aeronautica militare per l’anno 2022.

Per poter partecipare ai concorsi i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti Requisiti:

a) rivestire il grado di Caporalmaggiore Capo Scelto Qualifica Speciale, di Sottocapo di Prima Classe Scelto Qualifica Speciale ovvero di Primo Aviere Capo Scelto Qualifica Speciale;

b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio di servizio, da computarsi a ritroso dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Per altre informazioni,

SCARICA IL BANDO DI CONCORSO>>>>>