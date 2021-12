Nigeria – Soldatessa arrestata per aver accettato una proposta di matrimonio da un suo tirocinante

Roma, 29 dic 2021 – Una giovane soldatessa è stata arrestata in Nigeria per aver accettato una proposta di matrimonio da parte di un suo tirocinante mentre era in servizio. La vicenda ha suscitato le critiche di diverse associazioni per i diritti delle donne e ha creato dibattito nel Paese.

Tutto è nato dopo che sui social è comparso il video in cui si vede la soldatessa accettare un anello da un uomo inginocchiato di fronte a lei. A proporsi alla soldatessa è stato un tirocinante del programma di formazione giovanile del governo nigeriano, il cosiddetto National Youth Service Corps, che prevede che i laureati ricevano un’istruzione militare dall’esercito.

Molti utenti, dopo aver visto il video, si sono congratulati con la coppia ma poi è arrivata la decisione dell’esercito nei confronti della soldatessa. “La sua era una condotta pregiudizievole per il buon ordine e la disciplina militare”, ha detto alla Bbc il portavoce dell’esercito, il generale Clement Nwachukwu, secondo cui la donna ha violato il codice di condotta militare.

Il compito dei formatori, ha aggiunto, “è quello di addestrare i membri dello Youth Corps e non indulgere in relazioni amorose con nessuno di loro”, ricordando inoltre che il personale deve aver prestato servizio per tre anni prima di potersi sposare. <<<FONTE>>>