TFS/Liquidazione dipendenti pubblici: nuova funzionalità del servizio online / INPS

Roma, 29 dic 2021 – Con il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4688 l’INPS comunica che dallo stesso giorno è disponibile una nuova versione degli applicativi SIN TFR e SIN TFS per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS , utile sia per la cessione ordinaria sia per la cessione agevolata.

Attraverso la nuova funzione di rinuncia alla richiesta di quantificazione, il cittadino potrà annullare le domande inviate in precedenza.

Un manuale dedicato è disponibile alle pagine Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR e Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS.

Messaggio Inps n° 4688 del 28-12-2021

Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFS e TFR finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata. Aggiornamento degli applicativi.

Facendo seguito al messaggio n. 3436/2021 avente ad oggetto “Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata”, con il presente messaggio si rende noto che dal 28 dicembre 2021 è disponibile una nuova versione degli applicativi “SIN TFS” e “SIN TFR” per la cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) oppure ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) dei trattamenti in questione, così come previsto nell’ambito della fase 2 del Progetto “TFR e TFS in un click” all’interno del Piano Strategico ICT.

La nuova modalità operativa è consentita attraverso l’utilizzo del cruscotto aggiornato “Gestione domande 1 click” tramite il quale viene semplificata l’attività di lavorazione delle domande di quantificazione da parte degli operatori delle Sedi per le domande acquisite a partire dalla messa in linea dei nuovi applicativi.

Le domande presentate dai cittadini dal 12 ottobre 2021, data del rilascio del TFR/TFS in un click di cui alla fase 1, e fino al 28 dicembre 2021, data del rilascio della nuova versione riferita alla fase 2, dovranno essere lavorate con le modalità consuete seguendo l’iter previsto nella “Scrivania Virtuale” del SIN. Queste saranno inoltre contenute nell’elenco del nuovo cruscotto “Gestione domande 1 click” e individuabili in quanto presenteranno la nota “Gestione Pregresso”.

Per semplificare ulteriormente la gestione delle domande di quantificazione in oggetto è stata, inoltre, realizzata la nuova funzione di “Rinuncia” alla richiesta di quantificazione attraverso la quale sarà possibile per il cittadino annullare le domande inviate in precedenza.

Per i dettagli operativi per il TFS il personale delle Sedi potrà fare riferimento ai manuali “Manuale utente Comunicazione cessazione TFS (operatore ente) – Aggiornamento dicembre 2021” e “Manuale utente Cruscotto SIN Domande di Quantificazione TFS in 1 click – Versione dicembre 2021”, disponibili nella consueta area dedicata nella intranet istituzionale, raggiungibile all’indirizzo http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmTemplate.aspx?idTemplate=23306&HP=1.

Per i dettagli operativi per il TFR il personale delle Sedi potrà fare riferimento al manuale “Manuale utente TFR – gestione 1 click – Versione dicembre 2021” disponibile nell’area dedicata nella intranet istituzionale, raggiungibile all’indirizzo http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmTemplate.aspx?idTemplate=23293&HP=1.

Per il cittadino è disponibile il manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

.