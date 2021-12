Concorso 411 Vice Ispettori Polizia Penitenziaria 2021

non aver compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (13 Gennaio 2022). Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che concorre per la riserva di posti dedicata.