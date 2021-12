QUESTE SONO LE MISURE DELIBERATE IERI 29/12 DAL GOVERNO IN MERITO AL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Roma, 30 dic 2021 – Era attesa per ieri anche la decisione sulla vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori in Italia. Ma per ora e’ saltato tutto per mancanza di un accordo tra i partiti che sostengono il Parlamento e il Governo. L’obbligo imposto ai poliziotti, militari e vigili del fuoco era funzionale all’obiettivo per arrivare poi alla vaccinazione obbligatoria di altre categorie di lavoratori, se non tutte. Rimane altrimenti difficile accettare tale decisione presa solo per pochi.

Segue il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 di ieri 29 Dicembre 2021.