ACCOLTE DA S.M.D. LE SEGNALAZIONI DEL S.I.A.M.O.

Roma, 31 dic 2021 – Le azioni poste in essere dal S.I.A.M.O. Esercito hanno prodotto la loro efficacia! Infatti con la circolare M_D E0012000 REG2021 0267908 del 29.12.2021 lo Stato Maggiore Difesa ha emanato nuove disposizioni accogliendo le segnalazioni da noi esposte con comunicato del 14/12/2021 https://www.siamoesercito.org/2021/12/14/criticita-nellattuazione-delle-circolari-applicative-del-dl172-2021/

Tra le posizioni chiarite si nota che chi collocato in congedo per assistenza al familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, non è tenuto all’obbligo di vaccinazione. Tale situazione eviterà inutili contenziosi tra il personale e l’amministrazione.

L’assiduo ascolto degli iscritti fa in modo che questa O.S. agisca in maniera proficua nella tutela di tutto il personale su ogni esigenza e segnalazione, la quale, una volta recepita, viene posta nel migliore dei modi all’attenzione delle S.A. per una celere risoluzione.

Sarà come sempre cura di questo sindacato monitorare la positiva e tempestiva definizione delle pratiche, dandone immediato riscontro a tutti gli iscritti e continuando a fornire incessantemente la consueta assistenza a coloro che hanno necessità di supporto e chiarimenti in merito.

S.I.A.M.O. sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. ESERCITO