Forze dell’ordine: sospesi e senza stipendio perché senza vaccino, ora li richiamano per far fronte all’emergenza?

Roma, 31 dic 2021 – NOTA DELLA REDAZIONE: la notizia per ora non trova altri riscontri giornalistici, ma per dovere di cronaca se ne da notizia.

DA SICILIANEWS.IT – Sospesi dal servizio senza stipendio perché non vaccinati, ma richiamati per far fronte al potenziamento dei controlli per le festività.

A parlarne e’ un articolo uscito su sicilianews.it – L’ARTICOLO CONTINUA QUI SICILIANEWS.IT

NOTA DELLA REDAZIONE: la notizia non trova PER ORA altri riscontri GIORNALISTICI, ma per dovere di cronaca se ne da notizia.

.