STIPENDIO FINE GENNAIO 2022: visibile importo su NOIPA. (a fine articolo una nota su adeguamenti stipendiali e arretrati)

Roma, 31dic 2021 – NOIPA ha caricato sul portale stipendi gli importi del cedolino di fine gennaio 2022. Per ora non si consulta sull’APP del telefono poiche’ non c’e’ la possibilita’ di forzare la data inserendo l’anno 2022. Ma la forzatura della data la si puo’ fare sul sito web di NOIPA, alla sezione consultazione stipendio. Per fine gennaio non ci sono novita’ di rilievo.



Adeguamenti stipendiali e arretrati a seguito firma contratto di lavoro 2019/21.

Bisogna aspettare che tutto l’iter si sia concluso: firma DPR da parte del Presidente Repubblica; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi applicazione su buste paga da parte della Difesa. Tempistiche: difficile quantificarle, visto anche il periodo festivo, ma si spera che entro marzo 2022 si possa ricevere l’adeguamento in busta paga e gli arretrati.