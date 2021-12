ALLOGGI DEMANIO DIFESA. Info da Casadiritto

Roma, 31 dic 2021 – CASADIRITTO. Nell’ambito dell’approvazione della Legge di Bilancio, avvenuta oggi 30.12.21, è stato approvato l’OdG A.C. 3424 OdG 1 che riportiamo in allegato. Il testo finale discosta da quello originariamente presentato dai Deputati PD Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco e Lotti, che prevedeva la formula “ Impegna il Governo “ anziché come poi approvato a “ valutare “.

Il Dispositivo rimane inalterato , con un previsto blocco delle operazioni di recupero per 12 mesi, fino al 31 dicembre 2022. Coinvolgendo oltre la Difesa anche i Sindaci. questo un principio innovativo che permetterebbe a questi ultimi di avere voce in capitolo nella contrattazione delle esecuzioni di sfratto, e nelle soluzioni dello stesso. Si invitano gli utenti a prendere iniziative in sede locale con i Sindaci e Consigli Comunali in aggiunta alle contrattazione che si terrà centralmente.

Momentaneamente da domani il sito di CASADIRITTO sospenderà le pubblicazioni on line.Nel frattempo continuerà nel dare tutte le informazioni anche dopo il 31 dicembre, di articoli e archivio presenti fino a tale data, nonché di Leggi e Decreti , Lavori Camera e Senato, informazioni on line dei maggiori quotidiani e Agenzie di Stampa Italiane.

Nel frattempo si dovrebbe aprire una pagina CASADIRITTO.IT in aggiunta a quella attualmente esistente su facebook Sergio Boncioli, che viene adoperata per lo più come lancio di notizie su alloggi militari. Servizio telefonico sempre aperto 06 5883981 e 3392378119 rimane invariato.

