Roma, 31 dic 2021 – . In Giordania, sul fondale del Mar Rosso a circa 15-28 metri di profondità, si trova l’Underwater Military Museum Dive Site, il primo museo militare sottomarino del mondo composto da 19 mezzi militari pesanti forniti dalle Forze Armate Giordane, tra cui carri armati, elicotteri e portaerei schierati in formazione da battaglia.

La location del museo non è causale: per collocare i mezzi è stata scelta appositamente una zona particolarmente povera di coralli e biodiversità, nella speranza che il materiale affondato possa costituire un vero e proprio nuovo reef artificiale per le specie marine.

Una grandissima attenzione è stata data ai possibili effetti dell’affondamento di questo schieramento militare sull’ambiente marino: tutti i materiali potenzialmente inquinanti sono stati accuratamente rimossi prima di essere adagiati sul fondale.

Situandosi nei pressi di una zona costiera rinomata a livello internazionale dagli amanti delle immersioni, secondo l’Aqaba Special Economic Zone Authority che ha supervisionato il progetto, il museo sottomarino consentirà di alleggerire la pressione dei visitatori sulle barriere coralline naturali dei luoghi turistici della zona più affollati, invogliando così i turisti verso un sito turistico alternativo. <<<FONTE>>>