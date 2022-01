Scattano le nuove regole sulla quarantena: ecco nel dettaglio cosa cambia per i non vaccinati

Roma, 1 gen 2022 – SEMPRE MAGGIORI LE LIMITAZIONI PER I CITTADINO NO-VAX. Non possono prendere neanche un caffe’ dentro il bar, giusto magari per riscaldarsi in questo periodo di temperature rigide.

SEGUE ARTICOLO DEL SECOLODITALIA.IT

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge contenente "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", che contiene le nuove regole sulla quarantena, azzerata per i "boosterati" e i vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi, e sulle capienze per gli eventi all'aperto, stadi compresi, che vengono ridotte al 50% (al 35% in caso di eventi al chiuso").

