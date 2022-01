VACCINAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI? Domani si sapra’ qualcosa di piu’ dal Consiglio dei Ministri. MA GIA’ DA DOMANI IL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO LAVORERA’ SOLO SE VACCINATO

Roma, 4 gen 2022 – LA SVOLTA SARA’ UN OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I LAVORATORI. Quasi tutti i grandi Sindacati nazionali da sempre contro il green pass per lavorare, preferiscono l’obbligo vaccinale per tutti. Un obbligo con restrizioni lavorative: se non ti vaccini stai a casa senza stipendio, come gia’ avviene per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Domani il vertice di Governo rendera’ note le decisioni in merito. Ma non tutti i partiti sono d’accordo. Mario DRAGHI tirera’ comunque dritto verso l’obbligo per tutti?

SEGUE ARTICOLO DI STAMPA NAZIONALE.

I sindacati chiedono un incontro al governo: “Sì a obbligo di vaccinazione per tutti” La lettera di Cgil, Cisl e Uil al presidente Draghi, chiesto faccia a faccia su Pnrr, salute e sicurezza e tutela dell’occupazione. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>> .