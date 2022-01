NO-VAX, L’ITALIA COME LA FRANCIA? Macron: «Voglio rompere le p… ai no vax. Continueremo a farlo fino all’ultimo, è la strategia»

Roma, 5 gen 2022 – VITA DURA OGGI PER I NO-VAX DA COVID. La Francia è piu’ dura dell’Italia? O viceversa? Una risposta potrebbe arrivare questa sera dal Consiglio dei Ministri – che e’ tutt’ora in corso dis volgimento – dove il Presidente DRAGHI vorrebbe imporre l’obbligo vaccinale estendendolo ad altre categorie di lavoratori. Un provvedimento questo atteso da tempo, dato che il personale dei comparti difesa, sicurezza, soccorso pubblico, insegnanti e sanitari gia’ lo hanno subito.

SEGUE ARTICOLO DI STAMPA – CORRIERE.IT

Il presidente FRANCESE Emmanuel Macron attacca con inedita durezza chi non si è ancora vaccinato. In un’intervista al Parisien, il presidente francese dice: «Io non sono per rompere le scatole ai francesi. Sbraito tutto il giorno contro l’amministrazione quando li blocca. Ma in questo caso, i non vaccinati, ho proprio voglia di infastidirli. E dunque continueremo a farlo, fino all’ultimo, è questa la strategia». Macron usa l’espressione popolare emmerder, citando l’allora primo ministro Georges Pompidou che nel 1966 sbottò: «Ci sono troppe leggi, testi, regolamenti in questo Paese! Smettetela di emmerder i francesi!». L’ARTICOLO DEL CORRIERE CONTINUA QUI >>>

