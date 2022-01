Legge 104 e impiego in operazioni all’estero

Roma, 6 gen 2022 – Dall’Associazione Sindacale Professionisti Militari. Il militare che fruisce dei permessi ex legge 104 può essere impiegato in operazioni internazionali? Può cioè andare in missione all’estero? La risposta è no: non si può fruire dei permessi 104 ed essere impiegati all’estero … perché così prevede il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). L’articolo 1506 COM, infatti, nel riconoscere al militare “i permessi mensili retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, chiarisce che “in costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

