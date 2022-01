APPLICAZIONE CONTRATTO BUSTA PAGA. AUMENTO DI 1 EURO ASSEGNO DI FUNZIONE GRADI APICALI. AUMENTO OPERATIVA ANCHE AI DIRIGENTI MILITARI. IL TUTTO SOLO PER 2 EURO AL GIORNO IN PIU?

Roma, 9 dic 2022 – VERGOGNOSO POI DARE UN EURO LORDO IN PIU’ ALLE QUALIFICHE APICALI SULL’ASSEGNO DI FUNZIONE. E’ UNA PRESA IN GIRO, UN ERRORE O ALTRO ANCORA? Un contratto deludente su molti punti. Soprattutto su quello economico. Se va bene i piu’ fortunati troveranno solo 60 euro netti in piu’ in busta paga. Che ci facciamo con soli due euro al giorno in piu’? E’ evidente che con 2 euro al giorno riusciamo meglio a capire che il costo della vita non e’ stata allineata in busta paga: carburanti, bollette energetiche di casa, mangiare, ecc.. Prevedo un periodo abbastanza lungo di cinghia che si stringe su di noi sempre di piu’ e ci strozza piano piano.



NOTA.

COSA CURIOSA E SBAGLIATA:

Il provvedimento riservato al solo personale contrattualizzato con esclusione quindi dei dirigenti, prevede l’aumento di varie voci dell’indennita’ operative che andranno a beneficio – in automatico – anche degli ufficiali dirigenti. E’ normale attingere allo stanziamento economico per i contrattualizzati e distrarne una parte per i DIRIGENTI?

POI QUANTO SARA’ IL TEMPO DI ATTESA QUESTA VOLTA PER VEDERE QUALCOSA IN BUSTA PAGA E RICEVERE I TANTO SOSPIRATI ARRETRATI? Anche se cio’ che arrivera’ non bastera’ neanche a sopperire alla pari all’aumento delle tariffe e costi della vita. Il provvedimento di concertazione dovra’ essere firmato dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato sottoforma di D.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale. Tra il covid, l’instabilita’ governativa e poi la pausa politica per il rinnovo del nuovo Presidente della Repubblica, si spera che non passi troppo tempo.

Infatti e’ assurdo ricevere i soldi gia’ nel periodo di vigenza del nuovo contratto di lavoro 2022/24.