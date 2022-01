DOPO 12 ANNI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO VENDITE LA RUSSA/CROSETTO, SIMPATICO SIPARIETTO TRA L’AVVOCATURA DELLO STATO E IL MINISTERO DELLA DIFESA, ATTRAVERSO IL CARTEGGIO IN POSSESSO DI CASADIRITTO.

Roma, 10 gen 2022 – DA CASADIRITTO. L’ART. 404 COMMA 14 DEL DECRETO VENDITE E’ DA RIFARE. QUALI NE SARANNO GLI SVILUPPI?

La notizia è troppo grande per essere sottaciuta o trattata come deve essere in modo succinto sulla pagina facebook si Sergio Boncioli, la sola rimasta a disposizione dopo la sospensione, speriamo temporanea, del sito di CASADIRITTO.IT.

Pur nella sua necessaria stringatezza, dovendo necessariamente essere succinti, come sempre vogliamo informare gli Utenti e loro famiglie di alloggi della Difesa, i deputati e senatori più sensibili ed attenti alle problematiche sugli alloggi, gli Organi di Rappresentanza COCER, perfino certi Comandi decentrati ai quali le notizie gli cadono addosso sempre quando non se l’aspettano, che la norma che nelle vendite riguarda la permanenza nell’alloggio di 5 o 9 anni di chi non ha potuto comprare, alle condizioni date, è da riscrivere.

SARA’ COMPITO DELLA DIFESA, CHE A SUO TEMPO AVEVA FORZATO L’USCITA DEL DECRETO A PIENE MANI, AFFIDANDOSI ALLA PAROLA “QUI’ COMANDIAMO NOI” MALGRADO I PARERI CONTRARI, CORTE DEI CONTI, AVVOCATURA E COCER, di adeguarsi questa volta all’input dell’Avvocatura dello Stato e confidiamo anche nel Parlamento affinché riveda, speriamo nel suo complesso, tutto il decreto vendite, per il presente e il futuro.

CASADIRITTO che da sempre ha contrastato quelle norme cercando di far valere i diritti legittimi degli utenti, osserva con sbalordimento che ora, dopo 12 anni, si accorgono, tramite l’Organo di Controllo, che una pacchianata del genere del duo La Russa/Crosetto non ha retto, seppure dopo una lettura più attenta, non di un tribunale, ma dell’Avvocatura dello Stato, a cui spetta il giudizio di legittimità.

Non appena il sito di CASADIRITTO rientrerà nella piena funzionalità, pubblicheremo il carteggio in questione.

Un caro saluto,

Sergio Boncioli

(Coordinatore nazionale di CASADIRITTO)

Roma, 10 gennaio 2022