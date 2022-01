Roma, 11 gen 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 40 Medici Polizia di Stato 2022.

Il Concorso Medici Polizia di Stato 2022 mette a disposizione 40 posti, suddivisi nelle seguenti specializzazioni:

• Medicina del lavoro – 10 posti

• Medicina legale – 9 posti

• Cardiologia – 3 posti

• Ortopedia – 3 posti

• Medicina interna o specializzazioni equipollenti – 3 posti

• Oculistica/Oftalmologia – 2 posti

• Anestesia e rianimazione – 2 posti

• Patologia clinica – 2 posti

• Psichiatria – 2 posti

• Neurologia – 1 posto

• Medicina dello sport – 1 posto

• Otorinolaringoiatria – 1 posto

• Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o specializzazioni equipollenti – 1 posto

Di questi, 4 posti sono riservati a favore del personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario e del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario della Polizia di Stato e 4 posti al personale dei restanti ruoli della Polizia di Stato con almeno 5 anni di anzianità di servizio.

Inoltre, 10 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, 1 posto è riservato agli Ufficiali che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale e 1 posto è riservato a chi ha conseguito il diploma di maturità presso il Centro Studi di Fermo. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito.