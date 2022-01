Sottomarini russi minacciano cavi internet

Roma, 11 gen 2022 – La nuova guerra potrebbe arrivare dal mare. La tensione è salita, infatti, dopo che il capo delle forze armate britanniche, Sir Tony Radakin ha avvertito che i sottomarini russi stanno minacciando una rete cruciale di cavi che trasportano informazioni in tutto il mondo. E qualsiasi tentativo di danneggiare i cavi sottomarini su cui “per la maggior parte le informazioni ed il traffico viaggiano nel mondo” potrebbe essere considerato un “atto di guerra”, secondo quanto afferma al “Times”.

L’ammiraglio, nominato capo di Stato maggiore della difesa in ottobre, ha affermato che i cavi sottomarini che trasmettono dati su internet sono “il vero sistema informativo mondiale. È lì che viaggiano tutte le informazioni ed il traffico del mondo. La Russia ha accresciuto la capacità di mettere a rischio quei cavi sottomarini ed in modo da poterli sfruttare”.

Secondo il capo delle forze armate, negli ultimi 20 anni c’era stato un “aumento fenomenale dell’attività sottomarina e subacquea russa”. Questo significa che Mosca poteva “mettere a rischio e potenzialmente sfruttare il vero sistema informativo mondiale, che sono i cavi sottomarini che girano per il mondo”.

A peggiorare le cose è intervenuta, a dicembre 2020, la collisione tra una fregata britannica di tipo 23, l’Hms Northumberland, ed un sottomarino russo: questo ha dato il via ad una serie di speculazioni sull’entità dell’attività russa di mappatura dei cavi. La collisione, è stata filmata da una troupe di documentaristi di “Channel 5” che lavorava ad una serie televisiva intitolata “Warship: Life At Sea”.

Sir Radakin ha anche affermato, nella sua intervista, che il Regno Unito dovrebbe sviluppare missili ipersonici per stare al passo con le altre Nazioni che fanno lo stesso. Invece il Regno Unito, secondo l’ammiraglio, attualmente è in una posizione più debole, perché non ha armi ipersoniche e manca delle capacità a lungo raggio che hanno i russi. <<<FONTE>>>