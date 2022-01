SOLDATO TEDESCO NO VAX PUBBLICA VIDEO SU TELEGRAM CON MINACCE CONTRO IL GOVERNO, ARRESTATO

Roma, 13 gen 2022 – Dopo la diffusione di un video minaccioso contro il governo federale tedesco a causa dei provvedimenti adottati contro il Covid-19, la polizia ha arrestato un soldato della Bundeswehr. L’uomo è stato catturato nel centro di Monaco perché “sospettato di aver incitato pubblicamente a crimini”, ha riferito la polizia dell’Alta Baviera.



Il video in questione “contiene minacce inaccettabili”, ha affermato il ministero della Difesa tedesco. Il video, che è stato pubblicato online su telegram, mostra un uomo in uniforme che si presenta come il sergente Oberauer. In particolare si oppone all’obbligo di vaccinazione anti-covid.

L’uomo dà al governo un ultimatum “entro le 16 di domani” per cambiare la sua politica. Su Internet sono circolati anche appelli per una “lotta contro le decisioni politiche” di un altro soldato noto come Daniel Futschik.

Secondo informazioni non confermate, i due soldati sarebbero di stanza a Bad Reichenhall e Euskirchen. In particolare, il soldato che si è identificato come Oberauer sarebbe stato preso di mira da tempo da superiori e autorità a causa di altri incidenti. <<<FONTE>>> GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE>>>>>