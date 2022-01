Arrivano le bodycam per carabinieri e poliziotti, video conservati per sei mesi

Roma, 19 gen 2022 – Mille bodycam in arrivo per poliziotti e carabinieri impegnati in attività di ordine pubblico. Il via libera alla nuova dotazione è arrivato con una circolare firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini ed inviata a tutti i questori.

Le bodycam, si legge, sono assegnate “quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante”. I contenuti multimediali verranno conservati dal sistema “per sei mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese”.

Soddisfazione è espressa dal Sindacato italiano appartenenti polizia e dall’Associazione nazionale funzionari di Polizia. L’uso delle body cam, sottolineano in una nota congiunta a firma dei segretari Giuseppe Tiani ed Enzo Letizia, “giunge a 14 anni dalla nostra prima rivendicazione esternata nel corso di un convegno tenutosi a Genova, ove sono state messe a confronto le diverse esperienze della Polizia italiana con quelle di altri Paesi, (spagnole, francesi, canadesi ecc…).

