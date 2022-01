Il Generale Figliuolo: ‘L’ Italia è terza in Europa per dosi somministrate’

Sempre dal 11 al 17 gennaio, nella fascia di eta’ tra i 5 e gli 11 anni sono state somministrate oltre 250 mila prime dosi e oltre 91 mila seconde dosi. Questo dato porta l’Italia in terza posizione a livello europeo (11^ posizione a livello mondiale) nelle dosi somministrate ogni 100 abitanti.

La struttura del Commissario straordinario Francesco paolo Figliuolo comunica che dal 20 al 28 gennaio le dosi in distribuzione saranno 5,8 milioni. In particolare, saranno consegnati circa 1,7 milioni di dosi di Moderna, 3 milioni di Pfizer per adulti e oltre 1,1 milioni di preparato pediatrico di Pfizer. (fonte: rainews.it)