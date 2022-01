MARINA MILITARE – Concorso VFP1 per l’anno 2022 – 2° Blocco

Roma, 19 gen 2022 – Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 55 del 13 luglio 2021, è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento dei VFP1 della Marina Militare per l’anno 2022. I posti a concorso sono 2.000 così distribuiti:

1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così ripartiti: 1090 per il settore d’impiego “navale”; 120 per il settore d’impiego “anfibi”; 60 per il settore d’impiego “incursori”; 30 per il settore d’impiego “palombari”; 40 per il settore d’impiego “sommergibilisti”; 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

600 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti: 594 per le varie specialità, abilitazioni; 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.



Il reclutamento sarà effettuato su due blocchi di domande, così suddivisi:

1° blocco (per 1.256 posti, di cui 950 per il CEMM e 306 per le CP) la cui domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 14 luglio al 12 agosto 2021; 2° blocco (per 744 posti, di cui 450 per il CEMM e 294 per le CP) la cui domanda di partecipazione può essere presentata da 7 gennaio al 5 febbraio 2022.

Nell’ambito del 1° blocco sarà consentito chiedere di essere assegnati CEMM navale e al Corpo CP ovvero ad uno dei seguenti settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:

“CEMM anfibi”;

“CEMM incursori”;

“CEMM palombari”;

“CEMM sommergibilisti”;

“Componente aeromobili” (CEMM o CP).

Nell’ambito del 2° blocco sarà, invece, consentito chiedere di essere assegnati esclusivamente al CEMM navale e al Corpo CP.

È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per entrambi i blocchi, seguendo la procedura online sul portale della Difesa, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

I candidati che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie di merito saranno convocati per l’espletamento delle seguenti fasi selettive: