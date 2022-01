STUDI DI UTILIZZO DI ROBOT PER LA NATO E PER L’ESERCITO ITALIANO

Roma, 19 gen 2022 – Milrem Robotics collaborerà con l’esercito italiano per individuare le potenzialità dei veicoli a guida autonoma nelle operazioni urbane.

Il programma si inquadra nell’ambito di un contratto con la NATO Support and Procurement Agency.

Milrem, con sede in Estonia, fornirà servizi di ricerca e sperimentazione in concomitanza delle attività di studio delle strategie d’uso dei sistemi autonomi remoti (il cui acronimo NATO è RAS-Robotic Autonomous Systems). La Milrem concorderà una tabella di marcia per arrivare sino all’introduzione di sistemi di terra senza pilota e relativi tecnologie.

La società Milrem suggerirà la tecnologia, i sistemi e le soluzioni tecniche in Grado di dare vantaggio tattico ed operativo alle truppe che operano in ambienti urbanizzati.

Considerato il prevedibile sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue possibili applicazioni di medio e lungo termine, l'Esercito Italiano ci risulta che già da qualche anno stia conducendo indagini nel campo della robotica e dei sistemi autonomi finalizzata a identificare in che modo l'utilizzo di tali sistemi possa generare un vantaggio nei compiti fondamentali della Forza Terrestre.