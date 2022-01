Il Generale Figliuolo assume il comando del COVI, Comando Operativo di Vertice Interforze

Roma, 20 gen 2022 – ​Ieri, presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze tra il subentrante Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo e il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio.

Oltre ai Sottosegretari di Stato alla Difesa, Sen. Stefania Pucciarelli e On. Giorgio Mulè, presenti, unitamente ad altre autorità militari e civili, i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, l’Ordinario Militare per l’Italia e i rappresentanti del mondo accademico e universitario, dell’Industria nazionale della Difesa e del Servizio Sanitario.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha ringraziato il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, “il quale in una situazione difficile ha garantito continuità e passo spedito del COVI verso una realtà moderna ed integrata”, senza dimenticare quanto fatto dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano quale Comandante “emerito” del COVI, ed ha formulato i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, quale nuovo Comandante del COVI.

In particolare, l’Ammiraglio Cavo Dragone nel corso del suo intervento ha sottolineato il ruolo guida del COVI nella gestione pronta ed efficace del concorso della Difesa nel contrasto all’epidemia COVID 19, per poi affermare che “il COVI sicuramente incarna, nella maniera più completa, lo spirito interforze, con il coinvolgimento totale e convinto di tutte le Forze Armate, ovviamente nella salvaguardia delle prerogative dei Capi di Forza Armata, ed è oggi il vero e proprio moltiplicatore delle forze della Difesa, elemento che genera, coordina e gestisce le operazioni in qualunque campo siamo chiamati ad operare”.

Il nuovo Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Figliuolo, dopo aver ringraziato il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Difesa per la fiducia accordatagli e salutato i Comandanti militari all’estero, 19 dei quali collegati in videoconferenza in rappresentanza dei 32 Teatri Operativi in cui operano le Forze Armate italiane, ha proseguito dicendo “assumo questo incarico con onore, nel segno della tradizione e della continuità di coloro che mi hanno preceduto.

Il COVI rappresenta il cuore pulsante della Difesa, un cuore che batte grazie all’energia e alla sinergia di tutte le Forze Armate. La nostra forza risiede nell’impegno e nel sacrificio delle migliaia di uomini e donne con le stellette che sono quotidianamente in campo, nell’ampio spettro di operazioni che la nostra Difesa esprime a tutela del Paese”.

Il generale Figliuolo ha poi sottolineato come "il ruolo di Comandante del COVI si abbinerà a quello dei Commissario straordinario per l'emergenza, generando un valore aggiunto in termini di sintonia istituzionale, di coordinamento e di gioco di squadra, che sono fattori essenziali per il successo di qualsiasi impresa"