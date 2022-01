LA LETTERA DEL MINISTRO BRUNETTA AI DIPENDENTI PUBBLICI, MILITARI COMPRESI. Ormai e’ arrivata a tutti.

Roma, 23 gen 2022 – LE INTENZIONI DEL MINISTRO POSSONO ESSERE ANCHE BUONE, MA PER OGNI DIPENDENTE CHE A SEGUITO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI PASSA AD UNA MANSIONE SUPERIORE BISOGNA ASSUMERE UN LAVORATORE PER LA MANSIONE PIU’ BASSA CHE SI LASCIA. Altrimenti se tutti studiano e salgono di livello, chi lavora? Chi esegue quelle mansioni piu’ basse dove bisogna sporcarsi di piu’ le mani e lavorare piu’ duro e spesso anche sensa tante soddisfazioni o riconoscimenti?

SU QUESTO ARGOMENTO CI SONO DEI PRECEDENTI DELUDENTI PER I MILITARI

Molti ricorderanno delle lauree fatte conseguire ai colleghi sottufficiali e graduati alcuni anni fa. Come sono andate a finire? Che il personale le ha conseguite anche con successo ma ha continuato a svolgere la stessa mansione, con lo stesso grado e con lo stesso stipendio. Tutto e’ andato a morire a livello professionale. E’ servito soltanto al collega, che ha studiato e raggiunto la laurea. Punto.

ALTRO PUNTO DEBOLE DI QUESTA INIZIATIVA.

L’instabilita’ politica e la non continuita’ normativa dei ministri che si susseguono minano sembre le buone intenzioni. Oggi si decide questo, domani qualcuno cambia strada.

PERCHE’ POI NON E’ CREDIBILE.

Le promesse fatte ora sono minate dai precedenti che non si possono dimenticare: vedasi per tutte l’ultimo riconoscimento economico in fase di rinnovo del contratto di lavoro che ha concesso una mancia di soli 2 euro al mese al personale, dopo oltre un decennio di stop. Per lo stop decennale e questo nuovo contratto 2019/21 parliamo dello stesso Ministro, ovviamente. Era presente allorta come e’ presente anche oggi.

SEGUE LETTERA ORIGINALE PERVENUTA AI 3 E PASSA MILIONI DI STATALI