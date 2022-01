NEWS / Attribuzione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (cd. indennità di disagiata sede). NUOVA DETERMINAZIONE

Roma, 23 gen 2022 – DECRETO INTERMINISTERIALE DIFESA-MEF DEL 14-12-2022. Ognuno puo’ controllare sul Decreto se la propria caserma rientra negli elenchi a cui spetta l’indennità di disagiata sede.

Articolo 1, (Indennità di disagiata sede). L’indennità di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, di seguito denominata “indennità di disagiata sede”, spetta agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa in ferma o in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare – compreso il Corpo delle capitanerie di porto – e dell’Aeronautica militare, in servizio continuativo presso le

infrastrutture di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto e di esso facente parte integrante, nelle misure ivi indicate.