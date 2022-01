Alta tensione in Ucraina – la Nato invia navi e aerei in Europa dell’Est

Roma, 24 gen 2022 – Il rischio di un’escalation militare aumenta. La Russia continua a chiedere il ritiro delle truppe Nato da Romania e Bulgaria, intimando il blocco Atlantico di frenare la propria ‘avanzata’ verso est con il possibile inglobamento dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti cercano la strada giusta per arrivare a una soluzione diplomatica, ma intanto inviano armi a Kiev, preoccupati da un passo in avanti improvviso di Mosca.

La Nato non sembra voler compiere passi indietro e sta inviando navi e caccia in Europa dell’est per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall’Ucraina…..

