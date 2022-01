GIANFRANCO PAGLIA: COME DOVREBBE ESSERE IL NOSTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Roma, 24 gen 2022 – Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare, ha espresso un parere sulla figura del futuro Presidente della Repubblica:

“L’elezione del Presidente della Repubblica, in questo particolare e delicato momento storico, assume per la nostra Nazione, un significato diverso. Mi permetto di esprimere un parere in qualità di persona che è stato tra i banchi del Parlamento italiano e che indossa l’Uniforme osservando ogni giorno il giuramento di fedeltà prestato alle Istituzioni, interrogandosi da sempre se il sangue versato dei nostri Soldati, il sacrificio di tanti sia stato effettivamente compreso.

L’Italia ha bisogno di rinascere e gli italiani hanno bisogno di essere garantiti nel sentirsi rappresentati da chi li governa e da chi li arbitra. Una figura autorevole che sia la sintesi dell’identità nazionale che è fatta di tante anime che meritano tutte di essere rappresentate. Le diatribe politiche, le spaccature per i non accordi raggiunti, lacerano ed allontanano sempre più un popolo che vive altre e, purtroppo, tristi realtà.

La pandemia, che ancora viviamo, ha lasciato e sta lasciando vuoti indescrivibili in cui l’uomo ha dovuto imparare da solo a fare i conti con una realtà ignota, ha combattuto e sta combattendo contro un nemico invisibile ma fin troppo esistente, una guerra diversa da come i libri di storia ci hanno raccontato.

Tutto si è evoluto e si evolve in maniera veloce e ancor più cruenta. E da questa emergenza che ha visto la morte di tanti connazionali e non solo, è necessario trarre un insegnamento ed è per questo motivo che mi rivolgo a tutta la politica, facendomi portavoce dei tanti messaggi che ricevo, di ritrovare l’unità nazionale, di lasciare gli interessi personali, di scegliere per il bene della Nazione che merita tutela e di lavorare affinchè il nostro Tricolore sventoli sempre di più e sotto il quale ogni italiano si possa sentir orgoglioso e protetto. La storia è vero che insegna se c’è, però, qualcuno che abbia voglia di ascoltare ed in questo momento credo che si debba dare ascolto al Popolo che chiede Unità, Valori, Lealtà, Onore, Identità”. (FONTE: congedatifolgore.com).