ESITI SITUAZIONE CONCORSI DIFESA

Roma, 24 gen 2022 – Concorsi difesa. Alcuni aggiornamenti.



Decreto Interdirigenziale 23 dicembre 2021 Nr_0549471 (file .pdf 681 Kb) – Con il quale i frequentatori che hanno terminato con esito favorevole il 25° corso di formazione basico sono stati nominati Sergente e inseriti nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2022 Nr_0010231 (file .pdf 308 Kb) – Modifica al bando del concorso interno, per titoli e per titoli ed esami a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.