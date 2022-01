Roma, 24 gen 2022 – In data odierna, U.S.I.F. ha scritto all’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione e al Comando Generale, al fine di segnalare le criticità relative ai corsi di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Questa Organizzazione Sindacale sta ricevendo innumerevoli richieste da parte di molti iscritti, frequentatori dei corsi di formazione Ordinari e Speciali della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

In particolare:

i Marescialli Allievi del 91° corso “Cefalonia II” chiedono delucidazioni sul trattamento vitto per i giorni di corso in presenza.

Riferiscono che, se pur frequentatori del terzo anno di un corso di formazione (la gran parte non in servizio permanente), sono stati, di fatto, invitati a trovarsi una sistemazione alloggiativa esterna presso abitazioni del comprensorio aquilano, accollandosi i relativi costi di locazione ed utenza. Atteso ciò, le disposizioni in materia di frequenza corso, sanciscono il diritto a ricevere vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, i predetti discenti hanno accettato di produrre apposita istanza e di essere così “scasermati”. LA LETTERA COMPLETA CONTINUA QUI >>>



