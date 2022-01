L’ultimo atto d’amore del carabiniere: sposa la compagna pochi giorni prima di morire

Roma, 24 gen 2022 – Quando ha capito che il suo male non gli avrebbe dato scampo, Fausto ha sposato la sua compagna di vita. Lunedì della settimana scorsa si sono celebrate le nozze, domenica l’uomo è venuto a mancare.

Un ultimo gesto d’amore per la sua Gabriella, la donna con cui ha trascorso ultimi 18 anni. Quando ha capito che non poteva vincere la battaglia contro il male che lo avevo colpito, Fausto Conte, appuntato scelto qualifica speciale dell’Arma, sei giorni prima di lasciare la propria esistenza terrena si è sposato, nella sua casa, con la sua compagna di una vita.

Una vita nell’Arma dei Carabinieri – Fausto Conte aveva deciso di entrare nell’Arma sin da giovanissimo. A 17 anni, ancora minorenne, il padre gli aveva impedito di arruolarsi, ma l’anno dopo è comunque partito per Roma per indossare quella divisa che ha tenuto per oltre trent’anni…..

