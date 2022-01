Militare della Guardia di Finanza sospeso da servizio e stipendio perché non vaccinato, il Tar annulla il provvedimento

Roma, 24 gen 2022 – I giudici del Tar, senza entrare nel merito della questione vaccino sì o no (sulla quale decideranno in sede di udienza camerale) hanno ritenuto che non si possa sospendere dal servizio un militare che si trovi in congedo (che poi sia stato preso perché non sottoposto a vaccino è un’altra questione). Anche la sospensione dello stipendio non trova riscontro nella normativa, integrando “il pericolo di un danno grave” per il ricorrente.

Ne consegue l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, cioè sospensione di tutti gli atti, con rinvio all’udienza camerale per la decisione finale. <<<FONTE>>>