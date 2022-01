Usa: Biden firmerà legge per inasprimento per reati sessuali nelle Forze armate

Roma, 28 gen 2022 – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo volto a considerare le molestie sessuali un reato ai sensi del Codice uniforme di giustizia militare. L’ordine rafforzerà anche la risposta dei militari alla violenza domestica e alla trasmissione o distribuzione illecita di immagini visive intime, ha affermato la Casa Bianca.

Di recente ci sono state crescenti critiche al Congresso sull’inefficacia dei militari nel prevenire l’incidenza di aggressioni sessuali e molestie fra i ranghi delle Forze Armate Usa, che sono più che raddoppiate nell’ultimo decennio. Il mese scorso i legislatori hanno raggiunto un accordo per riformare il modo in cui i crimini di cattiva condotta sessuale dei militari sono perseguiti.

In base al nuovo accordo, i pubblici ministeri militari indipendenti sostituirebbero i comandanti nel determinare come coloro che sono accusati di aggressione sessuale, stupro, omicidio e violenza domestica sarebbero perseguiti, una mossa a cui i legislatori e i leader del Pentagono si sono opposti per decenni – (Agenzia Nova).