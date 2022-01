Assegno Unico e Universale-AUU – Nota informativa. DA PERSOCIV. Comunicazione congiunta Brunetta INPS. Messaggio INPS del 31-12-2021

Roma, 30 gen 2022 – Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 istituisce, a decorrere dal marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU).

L’AUU costituisce un beneficio economico erogato mensilmente dell’INPS ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base alla condizione economica del nucleo e all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’AUU, in particolare:… SEGUE CIRCOLARE PERSOCIV DEL 26-1-2022: