Sato Maggiore Difesa: passaggio di un gruppo navale russo davanti alla Sicilia

Roma, 2 feb 2022 – COMUNICATO DI SMD DEL 31/1/2022 – ​In riferimento a quanto apparso oggi su organi di stampa, in relazione al passaggio di un gruppo navale russo nel canale di Sicilia, lo Stato Maggiore Difesa precisa che la formazione sta effettuando un transito in acque internazionali e non viola la sovranità degli Stati rivieraschi.

La NATO sta seguendo la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza, avvenuta a metà gennaio dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continuerà a monitorane il transito.

Né le Forze NATO e né la formazione navale russa hanno posto in essere comportamenti o volontà escalatorie. Fonte: difesa.it/smd