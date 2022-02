Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’art 5, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165. Circolare n.119 del 18/12/2018 de li ‘INPS Direzione Centrale Pensioni. DELIBERA CO.CE.R. COMPARTO DIFESA.

Roma, 2 feb 2022 – LA RICHIESTA DEL CO.CE.R. COMPARTO DIFESA E’ FONDATA E GIA’ NEL 2018 SE NE PARLO’. Si poteva intervenire’ sulla questione gia’ 3 anni fa circa. La questione che viene rivendicata e’ stata una “forzatura” dell’INPS per limitare il numero dei colleghi che riscattando quel periodo potevano accedere al ricorso sull’art. 54 (bisognava avere 15 anni di contributi al 31/12/1995) e maturare cosi’ un duplice calcolo pensionistico piu’ favorevole con il sistema retributivo.

Risolto oggi il riconoscimento dell’art. 54 sul ricalcolo/calcolo della pensione, rimane comunque interessante riscattare quel periodo – per chi intende farlo – ai fini di un migliore calcolo pensionistico, maturando con cio’ piu’ anni di contributi utili al 31/12/1995, da sommare sul sistema piu’ favorevole denominato RETRIBUTIVO.

La circolare dell’INPS era la n.119 del 18 dicembre 2018 con la quale ha imposto un limite temporale a quanto disposto dal comma 3, art. 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



Chi scrive sta riscattando il periodo di super campagna ai fini dei contributi – maggiorazione di 1/5 – (svolti in enti territoriali) che va dal 1982 a tutto il 1995. Il costo sempre per chi scrive si aggira sui 14.163,48 (corrispondenti a 2 anni e nove mesi di maggiorazione che si aggiungono ai 13 anni e 11 mesi di servizio effettivo per un totale di contributi di 16 anni e nove mesi al 31/12/1995) rimborsabili in 32 rate mensili (o per chi ha soldi in conto puo’ pagare anche in unica soluzione). Questa cifra va ridotta ovviamente dell’aliquota IRPEF massima prevista per il reddito annuo percepito, che in questo caso e’ il 38%.



Se oggi non si risolve con l’intervento del COCER e dalla Difesa, l’unica strada che rimane e’ un ricorso al TAR, ma non so quanto convenga a livello costo/benefici.