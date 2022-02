POLIZIOTTO UCCIDE IL FIGLIO IN PIAZZA A COLPI DI PISTOLA

Roma, 3 feb 2022 – Orrore in piazza a Raffadali, paese della provincia di Agrigento. Un ragazzo di 24 anni, è stato ucciso a colpi di pistola – sembra nove – sparati in piazza Progresso, a pochi metri dalla sede del Municipio. Sul posto i carabinieri di Agrigento, che hanno fermato il padre del giovane, quale presunto assassino del figlio. L’uomo, un poliziotto in servizio al Reparto mobile della questura di Catania, è stato bloccato dai militari mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea.



Pare che la giovane vittima soffrisse di disturbi di natura psicologica e l’omicidio sia stato commesso al culmine dell’ennesima lite. Il poliziotto, dopo avere ucciso il figlio con la pistola di ordinanza, è scappato ed è stato bloccato dai carabinieri seduto su una panchina dove, sembrerebbe, era sul punto di salire su un pullman.

