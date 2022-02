CANADA – L’esercito a Ottawa si rifiuta di sfrattare i camionisti no vax che hanno bloccato la capitale

Roma, 9 feb 2022 – In Canada centinaia di camionisti No Vax stanno bloccando Ottawa (Freedom Convoy) per protestare contro l’obbligo vaccinale introdotto dal governo per tutti gli autotrasportatori.

Nonostante la polizia di Ottawa abbia sollevato la possibilità di un intervento militare per eliminare l’ostinato ostacolo dei camionisti del Freedom Convoy che bloccano il centro, le forze armate canadesi si sono affrettate a dire che non realizzeranno nulla del genere.

Un portavoce del ministro della Difesa ha dichiarato al Wall Street Journal giovedì: “Le forze armate canadesi non sono coinvolte nell’applicazione della legge in questa situazione, e non ci sono piani per tale coinvolgimento della CAF”.

Il primo ministro Justin Trudeau ha inoltre affermato giovedì che una risposta militare “non in programma in questo momento”. “Bisogna essere molto, molto cauti prima di schierare forze militari in situazioni che coinvolgano i canadesi”, ha detto.

Ci sono stati solo due incidenti precedenti nei tempi moderni in cui l’esercito canadese è stato chiamato a sedare i disordini civili. La prima, la crisi di ottobre del 1970, in realtà ha funzionato alla grande per sradicare il terrorismo separatista del Quebec. Ma la vista di soldati armati che detengono in massa anche pacifici nazionalisti del Quebec è sempre stata un segno sull’eredità dell’allora primo ministro Pierre Trudeau. La seconda, la crisi di Oka del 1990. L’intera faccenda si svolse in maniera così disordinata che è diventata per lo più un modello di cosa non fare.

L’esperienza di Oka è probabilmente una delle ragioni principali per cui le forze dell’ordine canadesi sono riluttanti a primere con la forza blocchi di qualsiasi tipo, anche quando si impadroniscono completamente delle linee ferroviarie del paese per giorni e giorni.

Ad ogni modo, tutto questo discorso militare è iniziato solo perché il capo della polizia di Ottawa Peter Sloly ha dichiarato mercoledì che “potrebbe non esserci una soluzione di polizia a questa manifestazione” e che “stiamo esaminando ogni singola opzione, compresi gli aiuti militari al potere civile“.

ALTRO CONVOGLIO CAMIONISTA

Freedom Convoy rifiuta di sciogliersi fino a quando Ottawa non soddisferà la loro richiesta di porre fine a tutte le restrizioni COVID (anche quelle che Ottawa non ha imposto). E così il centro di Ottawa rimane effettivamente chiuso, con le attività chiuse (incluso il Rideau Centre di 200 negozi) e la polizia che esorta il traffico a evitare il centro. Finora, oltre ad arrestare l’occasionale un manifestante violento, la principale risposta delle forze dell’ordine è stata l’emissione di biglietti stradali, che secondo la polizia continueranno ogni giorno.

Nel frattempo, i cittadini di Toronto sono preoccupati che il loro centro possa essere il prossimo ad essere occupato. Finora, l’unica prova di una manifestazione di Toronto è una serie di volantini che circolano online chiedendo un convoglio per bloccare l’Assemblea legislativa dell’Ontario a partire da sabato, anche se vale la pena notare che è esattamente così che è iniziato Freedom Convoy. Piuttosto che tentare di scoraggiare una cosa del genere, il premier dell’Ontario Doug Ford ha semplicemente chiesto loro di essere pacifici. “Se la gente vuole scendere e protestare, Dio li benedica”, ha detto.

