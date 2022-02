Militari no vax da reintegrare, il Tar del Lazio stoppa la linea dura sulle sospensioni

Roma, 15 feb 2022 – Da Iltempo.it – Oggi scatta l’obbligo del super green pass per poter lavorare. Gli over 50 non vaccinati verranno sospesi e non prenderanno lo stipendio finché non si metteranno in regola.

I no vax che hanno scelto di non piegarsi al diktat del governo, però, hanno una speranza. Viene dal Tar del Lazio, che proprio ieri ha pubblicato una sentenza con cui ha bloccato la sospensione dal servizio di 26 militari che non si erano voluti vaccinare. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

