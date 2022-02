VACCINI OBBLIGATORI PER I MILITARI / LA SOSPENSIONE DELLA SOSPENSIONE!

Roma, 17 feb 2022 – In Data 14 ottobre questo Sindacato Militare scriveva al Ministro della Difesa ed agli Stati Maggiori di Difesa ed Esercito apposita nota con la quale si chiedeva di non intraprendere o cessare ogni provvedimento amministrativo che arrecasse pregiudizio ai militari che legittimamente sceglievano di non procedere alla vaccinazione.

L’Amministrazione ha scelto di procedere alla sospensione del personale militare e in data 14 Febbraio il Tar del Lazio sospende la sospensione predisposta dall’amministrazione ipotizzando un invio alla Corte Costituzionale del L’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, nella parte in cui prevede l’obbligo al vaccino.

Il 16 Marzo 2022 vi sarà la trattazione del ricorso e si vedrà se il TAR accoglierà o meno le ragioni dei 26 militari che hanno promosso ricorso.

Nell’attesa dei previsti tempi di trattazione questo sindacato sempre in prima linea a difesa dei diritti dei colleghi in uniforme ha chiesto ufficialmente all’amministrazione difesa di prevedere per tutto il personale militare coinvolto in sospensione dal servizio per i motivi sopra esposti, di revocarne gli effetti fino a che il TAR non ne abbia discusso il merito.

Quanto sopra non per posizione contro i vaccini ma per posizioni a favore della LIBERA scelta del militare senza che questa condizione la stabilità economica di intere famiglie.

IL DIRETTIVO NAZIONALE SINDACATO LIBERA

RAPPRESENTANZA DEI MILITARI