Concorso 6.000 VFP1 Esercito 2022

POSTI A CONCORSO

I 6.000 posti del Concorso VFP1 Esercito 2022 sono ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:

2.000 posti nel 1° Blocco . La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, per i nati dal 10 marzo 1997 al 10 marzo 2004 , estremi compresi

2.000 posti nel 2° Blocco . La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022, per i nati dal 31 maggio 1997 al 31 maggio 2004 , estremi compresi

2.000 posti nel 3° Blocco. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° agosto 2022 al 30 agosto 2022, per i nati dal 30 agosto 1997 al 30 agosto 2004, estremi compresi

È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i tre blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

Ognuno dei 2 blocchi da 2.000 posti prevede la seguente ripartizione per incarico/specializzazione:

– 1.971 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

– 5 posti per “elettricista infrastrutturale”

– 5 posti per “idraulico infrastrutturale”

– 10 posti per “muratore”

– 5 posti per “falegname”

– 3 posti per “fabbro”

– 1 posti per “meccanico di mezzi e piattaforme”

Il 10% dei posti a concorso è riservato alle seguenti categorie:

1) diplomati delle Scuole Militari

2) assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri

3) figli di militari deceduti in servizio

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.