Busta paga, a marzo cambia tutto: ecco chi ci guadagna

Roma, 23 feb 2022 – «Netto» in busta paga, cambiamenti in arrivo. Da marzo per circa 22,4 milioni di lavoratori dipendenti ci sarà una variazione della retribuzione netta percepita in busta paga. Variazione generata dall’effetto combinato della nuova Irpef e dall’arrivo dell’assegno unico legato ai figli.

Il cambiamento più grande si avrà, per l’appunto, a marzo. Ma già in gennaio si sono registrati i primi segnali. Anche se ancora diversi datori di lavoro devono mettersi in linea. L’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate dà tempo a tutti fino ad aprile per applicare le novità 2022, «facendo un conguaglio per i primi tre mesi». Ma come cambia la busta paga? Entriamo nel dettaglio.

Busta paga, ecco come cambia a marzo

A marzo la busta paga di 22,4 milioni di lavoratori dipendenti subirà una significativa variazione. A generare il cambiamento, l’effetto combinato della nuova Irpef e l’assegno unico legato ai figli.

Ma come cambierà la busta paga? Ecco un esempio elaborato dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro, riportato dal Sole 24Ore. Prendendo il caso di un dipendente del commercio con un reddito lordo di 1.793 euro, a dicembre 2021 la retribuzione netta è di circa 1.440 euro. Compreso il bonus Irpef di 100 euro (l’ex bonus Renzi) pagato dal datore di lavoro.

Ora la legge di Bilancio 2022 introduce quattro novità:

taglio delle aliquote Irpef (che passano da cinque a quattro scaglioni);

sparisce il bonus Irpef di 100 euro;

cambia la formula di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente;

si alleggerisce il prelievo contributivo (grazie alla decontribuzione dello 0,8% valida per il solo 2022).

